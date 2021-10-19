تَلقَّى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، دعوة رسمية من وليّ العهد الإماراتي محمد بن زايد، لزيارة أبو ظبي، خلال لقائه السفيرين الإماراتي والبحريني في مكتبه بالقدس.

جاء ذلك حسب ما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، على صفحته الشخصية بتويتر.

وقال ‏جندلمان: "رئيس الوزراء بينيت التقى اليوم السفير الإماراتي لدى إسرائيل السيد محمد آل خاجة، وتَلقَّى منه رسالة خطية خاصة، بعث بها ولي عهد دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، احتوت على دعوة رسمية له إلى زيارة الإمارات، وشكر رئيس الوزراء سعادة السفير الإماراتي على هذه الدعوة الكريمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء بحث مع السفيرين خلال اللقاء توسيع رقعة العلاقات بين إسرائيل ودولتيهما، وتعزيز التعاون الإقليمي واتفاقيات إبراهام.

ونقل عن بينيت قوله: "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى, كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقوى".

ووقّعت إسرائيل اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.