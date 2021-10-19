سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الفرنسي يعترف بقتل امرأة شمالي مالي
أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مقتل امرأة على يد جنود فرنسيين في أثناء مطاردة بمنطقة غوسي شمال مالي الاثنين. ويأتي الإعلان تزامناً مع انتشار شائعات بمقتل فتاة على يد قوة برخان الفرنسية، في بلدة نتيليت جنوب غرب غاو، وهو ما نفته رئاسة الأركان.
الجيش الفرنسي يعترف بقتل امرأة شمالي مالي
رئاسة الأركان الفرنسية تعلن مقتل امرأة على يد جنود فرنسيين في منطقة غوسي شماليّ مالي في أثناء مطاردة / AFP
19 أكتوبر 2021

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مقتل امرأة على يد جنود فرنسيين خلال مطاردة في منطقة غوسي شمالي مالي الاثنين.

وذكر بيان صادر عن الأركان أنه خلال مهمة استطلاع فرنسية-مالية رأى جنود فرنسيون "شخصين على دراجة نارية في منطقة رُصدت فيها عناصر مجموعة إرهابية مسلحة شرق غوسي".

وعندما رأى الشخصان الجنود الفرنسيين والماليين "تَخلَّيا عن الدراجة النارية" وهربا إلى غابة صغيرة، فيما عُثر على "بندقية هجومية وذخيرة وحقيبة عسكرية قرب الدراجة النارية".

ووفق البيان، بدأ الجنود "مطاردة أحد الرجلين في الغابة، وأُطلقَت أربعة أعيرة تحذيرية لوقفه، لكنه استمر في الهرب".

ثم "استدار الشخص الذين يطلقون النار عليه نحو الجنود ليتبين لهم أنه امرأة" يشتبه في أنها أحد الفارّين عن الدراجة النارية.

وقالت رئاسة الأركان إنه "طُلب من سكان أقرب قرية كشف هوية هذه المرأة" لكن "أحداً لم يتعرف عليها"، موضحة أنها ستُدفَن في المكان نفسه.

وخلص البيان إلى بدء تحقيق "لكشف ملابسات الحادثة".

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم قوة برخان الفرنسية بقتل فتاة تبلغ 13 عاماً، في غارة جوية على بلدة نتيليت جنوب غرب غاو، إلا أن رئاسة الأركان الفرنسية نفت بشدة هذه المعلومات قائلة إنه "لم تكن في هذه المنطقة طائرات أمس، ولا تحرك لقوة برخان على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us