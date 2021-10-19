أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب في إفريقيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية توغو فور غناسينغبي، عقب لقائهما في العاصمة لومي، وهي ثاني محطات جولته الإفريقية.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بإجراء أول زيارة رسمية على مستوى رئاسة الجمهورية من تركيا لـ"توغو الصديقة".

وأوضح أنه بحث مع نظيره خلال اجتماعهما الثنائي الموسع، سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأكد أن البلدين يرغبان بتطوير تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وقال أردوغان: "نثمن دعم توغو لنا في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي".

وأضاف: "نريد أن تتطهر الدول الصديقة من آفة تنظيم كولن الإرهابي، وإن شاء الله سننجح في ذلك".

وأوضح أن رئيس توغو وقف إلى جانب تركيا في مكافحة تنظيم كولن، من خلال تعليماته بإغلاق المدرسة التابعة للتنظيم في بلاده، والسماح لوقف المعارف التركي بافتتاح مدارس.

وذكر أنه افتُتحت مدرستان لوقف المعارف في لومي، واتُّفق على افتتاح مدرسة رياضية للوقف أيضاً.

وأعرب عن تقدير تركيا للسياسة الخارجية الفاعلة التي تتبعها توغو لحلّ النزاعات سلمياً في منطقتها والقارة الإفريقية عموماً.

ونوّه الرئيس أردوغان بأن السفارة التركية في لومي باشرت عملها مطلع أبريل/نيسان المنصرم، وأنه ستُفتتح سفارة توغو في أنقرة قبل نهاية العام الجاري.

وفي ما يخصّ العلاقات الاقتصادية مع توغو، قال إنها تتقدم وإن لم تكن بالمستوى المطلوب.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 148 مليون دولار في 2020.

ونوه بأن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ استثمارات يشار إليها بالبنان في مجالات مثل السياحة والزراعة والطاقة والبناء في توغو.

وكشف الرئيس أردوغان أن تركيا والمجلس التركي (للدول الناطقة بالتركية) سيتبرعان بلقاحات مضادة لكورونا لتوغو وبوركينا فاسو وليبيريا خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه ستُقدَّم اللقاحات بمساهمة من أذربيجان، الدولة العضو في المجلس التركي، والمجر التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.

من ناحية أخرى نوه الرئيس أردوغان بأنه أجرى 38 زيارة لـ28 دولة إفريقية بصفته رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية حتى اليوم، قبل جولته الأخيرة.

وأفاد بأن عدد الزيارات آخذ في الازدياد، موضحاً أنه زار أنغولا الاثنين، وحالياً يزور توغو، ومنها سيتوجه إلى نيجيريا.

وأكد أنه سيعاود زيارة 3-4 دول إفريقية خلال فترة وجيزة.

وردا على سؤال حول ماهية المجالات التي يرغب البلدان في تطوير علاقاتهما فيها، أكد الرئيس أردوغان إمكانية الإقدام على خطوات مشتركة في ما يخص الصناعات الدفاعية والزراعة ومكافحة الإرهاب.

وأردف: "سنواصل دائما الوقوف إلى جانب توغو، ويمكننا اتخاذ خطوات تعاون أمني ​​عسكري لمنع تسلُّل الإرهاب إلى هذه المنطقة (من إفريقيا)".

وقُبيل المؤتمر الصحفي وقّع البلدان اتفاقيتين بحضور الرئيس أردوغان ونظيره التوغولي.

ووقّع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره روبرت دوسي، بروتوكولاً بين حكومتَي البلدين حول تبادل الأراضي لافتتاح ممثليات دبلوماسية.

كما وُقّعَت اتفاقية "الدولة المضيفة" بين جمهورية توغو ووقف المعارف التركي.