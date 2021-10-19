سياسة
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نائب عن "القوات اللبنانية" يحضر جلسة برلمانية وبحوزته مسدس
ذكرت محطة "الجديد" التليفزيونية اللبنانية أن  النائب بيار بو عاصي حضر الجلسة البرلمانية كلها لمناقشة قانون الانتخاب وبحوزته مسدس.
نائب عن "القوات اللبنانية" يحضر جلسة برلمانية وبحوزته مسدس
النائب اللبناني بيار بو عاصي يشارك في جلسة للبرلمان وبحوزته مسدس، حسب وسائل إعلام محلية / Reuters
19 أكتوبر 2021

شارك النائب اللبناني بيار بو عاصي الثلاثاء، في جلسة للبرلمان وبحوزته "مسدس"، حسب وسائل إعلام محلية.

وبو عاصي هو أحد نواب حزب "القوات اللبنانية" (مسيحي)، الذي يتبادل منذ أيام اتهامات مع جماعة حزب الله وحركة أمل (شيعيتان) حول أحداث دامية شهدتها العاصمة بيروت الخميس.

وذكرت محطة "الجديد" التليفزيونية (خاصة) أن بو عاصي حضر الجلسة البرلمانية كلها لمناقشة قانون الانتخاب وبحوزته مسدس.

وأضافت أن "جهاز الأمن لاحظ لاحقاً وجود السلاح على خصر النائب، وفي أثناء خروجه من قاعة البرلمان فتّشوه فعثروا بحوزته على المسدس، وطلبوا منه تسليمه لمرافقه".

ولم تُصدِر الأمانة العامة للبرلمان على الفور بياناً بشأن ملابسات ما حدث، ولم يُعرَف هل اتُّخذت إجراءات معينة بحقّ النائب أم لا.

ولم ينفِ بو عاصي الواقعة، إلا أنه قال عبر حسابه بتويتر: "خرجت من القاعة عند انتهاء الجلسة، وأدليت بتصاريح صحافية ثم عدت ودخلت القاعة، ولا يخرجني من قاعة مجلس النواب إلا من أدخلني إليها، أي الناخبون".

والخميس اندلعت مواجهات مسلحة في شارع الطيونة بين منطقتَي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

واندلعت الاشتباكات عقب إطلاق نار خلال مظاهرة نظّمها مؤيدون لحزب الله وحركة أمل، للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في حزب الله وحركة أمل اتهامات إلى حزب "القوات اللبنانية" (بقيادة سمير جعجع) بتنفيذ "كمين مسلَّح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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