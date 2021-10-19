سياسة
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شاهد | اشتعال النار بطائرة خاصة أثناء الإقلاع بمطار أمريكي ونجاة ركابها
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اشتعال النيران في طائرة خاصة خلال محاولتها الإقلاع في مطار صغير خارج هيوستن، وأشارت إلى أن جميع من كانوا على متنها وعددهم 21 نجوا بلا إصابات خطيرة.
شاهد | اشتعال النار بطائرة خاصة أثناء الإقلاع بمطار أمريكي ونجاة ركابها
إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تقول إن النار اشتعلت في طائرة خاصة خلال محاولتها الإقلاع في مطار صغير خارج هيوستن / AP
19 أكتوبر 2021

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن النار اشتعلت في طائرة خاصة خلال محاولتها الإقلاع في مطار صغير خارج هيوستن الثلاثاء، و أشارت إلى أن جميع من كانوا على متنها وعددهم 21 تمكنوا من النجاة بأنفسهم بلا إصابات خطيرة.

وأضافت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، أن الطائرة، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس MD-87، كانت تغادر مطار هيوستن إيكزيكيتيف بعد العاشرة صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينيتش) عندما اصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النار.

وتمكن الركاب، وعددهم 18، وأفراد الطاقم الثلاثة من مغادرة الطائرة سالمين.

وقال تروي جيدري قائد شرطة مقاطعة وولر لرويترز، إنه نُقل اثنان إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدّد الحياة.

وقالت إدارة الطيران الاتحاية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيحقّق في سبب الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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