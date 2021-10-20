سياسة
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الشرطة الأمريكية تَدهم قصراً يملكه متنفذ روسي مقرب من بوتين
قال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنّه دهم القصر الفخم الواقع في حيّ راق بالعاصمة لتنفيذ "أنشطة شرطية مصرّح بها من المحكمة".
الشرطة الأمريكية تَدهم قصراً يملكه متنفذ روسي مقرب من بوتين
قال متحدّث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي "لا مزيد من المعلومات لدينا للإفصاح عنها في الوقت الراهن". / AFP
20 أكتوبر 2021

دهمت الشرطة الفدرالية الأمريكية (FBI) الثلاثاء قصراً في واشنطن يملكه المتنفذ الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنّه دهم القصر الفخم الواقع في حيّ راق بالعاصمة لتنفيذ "أنشطة شرطية مصرّح بها من المحكمة".

وقال متحدّث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي "لا مزيد من المعلومات لدينا للإفصاح عنها في الوقت الراهن".

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإنّ عناصر من الـ"FBI" دهموا، الثلاثاء، أيضاً منزلاً في حيّ غرينتش فيليدج الراقي في نيويورك مرتبطاً بأوليغ ديريباسكا.

وتتّصل المداهمتان بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ 2018 على المتنفذ الروسي.

وفي 2018 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ديريباسكا، مستندة إلى تحقيق يتعلّق بغسيل أموال وابتزاز.

وقالت وزارة الخزانة وقتذاك إنّ "ديريباسكا مشتبه به أيضاً بدفع رشى لمسؤول حكومي، وبأنّه أمر بقتل رجل أعمال، وبأنّ له صلات بجماعة مافيا روسية".

لكنّ ديريباسكا رفع في مارس/آذار 2019 دعوى قضائية على وزارة الخزانة يتّهمها فيها باستهدافه بشكل غير قانوني، في مسعى ما لبث أن فشل إذ إنّ قاضياً فدرالياً رفض الدعوى هذا العام.

وفي دعواه، قال الأوليغارشي الروسي إنّ ثروته انخفضت بمقدار 7,5 مليارات دولار منذ سرت العقوبات ضدّه وضد ستة أوليغارشيين روس آخرين.

وأضاف أنّ حصصه في شركة الألمنيوم الروسية العملاقة "روسال" تراجعت وأنّه لتفادي الانتكاسات لهذه المجموعة وشركتها الفرعية "إي إن+" ولغيرها من الشركات، اضطر إلى نقل مصالحه إلى أطراف ثالثة.

ورفعت وزارة الخزانة العقوبات التي فرضتها على روسال وشركتين أخريين بعد قرار ديريباسكا خفض حصّته في رأسمالها. لكنّها أبقت العقوبات عليه، ما يمنع الغير من التعامل معه.

وكثيراً ما يُذكر اسم ديريباسكا في التحقيق في تدخّل موسكو في حملة دونالد ترمب الرئاسية عام 2016. ووفقاً لوثائق، فقد تشاطر مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت معلومات سرية مع الأوليغارشي الروسي وكذلك أيضاً مع عميل الاستخبارات الروسية كونستانتين كليمنيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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