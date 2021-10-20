سياسة
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هل تعتزم شركة فيسبوك تغيير اسمها الأسبوع المقبل؟
قال موقع "ذا فيرج" إن شركة فيسبوك تعتزم تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي.. ما القصة؟
هل تعتزم شركة فيسبوك تغيير اسمها الأسبوع المقبل؟
إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستغرام وواتساب / Reuters
20 أكتوبر 2021

تعتزم شركة فيسبوك، عملاق شركات التواصل الاجتماعي، تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج"، الثلاثاء. مستشهداً بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع "ذا فيرج" إن مارك زكربيرغ رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستغرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

من جهتها، قالت فيسبوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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