سياسة
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الاتحاد الأوروبي: تركيا شريك رئيسي والتعاون والحوار معها زاد في عام 2021
أكد الاتحاد الأوروبي أن تركيا تعد شريكاً رئيسياً في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل، حسب ما جاء في تصريح لمفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد.
الاتحاد الأوروبي: تركيا شريك رئيسي والتعاون والحوار معها زاد في عام 2021
أوضح أوليفر فارهيلي أن هناك مباحثات رفيعة المستوى حول المناخ والهجرة مع تركيا / AA
20 أكتوبر 2021

قال مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، إن تركيا تعدّ شريكاً رئيسياً في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل.

وأوضح فارهيلي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن هناك مباحثات رفيعة المستوى حول المناخ والهجرة مع تركيا، وأنه سيتبع ذلك قريباً حوار رفيع المستوى في مجال الصحة.

وأكد أن التعاون والحوار مع تركيا زاد في عام 2021، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لمزيد من التعاون.

ورحب فارهيلي بمصادقة تركيا على اتفاق باريس للمناخ، معرباً عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل سيادة القانون والحقوق الأساسية والقضاء، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن اتفاقية الهجرة الموقعة مع تركيا في 18 مارس/آذار عام 2016، أسفرت عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وأضاف أن الاتحاد سيوفر أنظمة لإدارة الهجرة ومراقبة الحدود، خاصة على الحدود الشرقية لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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