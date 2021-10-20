كشفت أجهزة الأمن المصري ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن سرقة هاتف محمول من الصحفي في جريدة اليوم السابع، محمود راغب على الطريق الدائرى.

وأثناء سيره بسرعة على دراجة نارية، سرق شخص مجهول، الثلاثاء، جهاز محمول من المراسل حال وجوده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء بثه مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وشاهد هذا الشاب السارق الملايين من المتابعين، حيث ظهر وجهه في البث المباشر على صفحة الجريدة في فيسبوك. وتفاعل كثيرون مع الحادثة حتى أطلقوا على الشاب وصف "السارق المنحوس".

وأسفرت جهود فريق البحث عن القبض على السارق والتحفّظ على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد التجار.