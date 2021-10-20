سياسة
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ألمانيا.. القبض على جنديين سابقين خطّطا لتجنيد مرتزقة للقتال في اليمن
ألقت السلطات الألمانية القبض على جنديين سابقين في اتهامات تتعلق بالإرهاب لمحاولتهما تشكيل مجموعة مرتزقة تضم 150 عضواً للقتال في اليمن.. ما القصة؟
ألمانيا.. القبض على جنديين سابقين خطّطا لتجنيد مرتزقة للقتال في اليمن
المتهمان كانا على اتصال مع سبعة أشخاص على الأقل بهدف التجنيد، وحاولا دون جدوى الاتصال بالسعودية لتمويل المجموعة / Getty Images
20 أكتوبر 2021

قال المدعي العام الاتحادي إن الشرطة الألمانية اعتقلت، الأربعاء، جنديين سابقين في اتهامات تتعلق بالإرهاب لمحاولتهما تشكيل مجموعة مرتزقة تضم 150 عضواً للقتال في اليمن.

وفتشت الشرطة شقتيهما في ميونيخ وحي كالف قرب مدينة شتوتغارت ومواقع أخرى، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأفاد بيان المدعي العام بأن المتهمين، اللذين عُرفا باسمي أرند-أدولف جي، وأخيم إيه، وفقاً لقواعد الخصوصية، قرّرا في أوائل2021 تشكيل وحدة شبه عسكرية من أفراد سابقين بالجيش والشرطة الألمانيين.

وأضاف أنهما كانا على اتصال مع سبعة أشخاص على الأقل بهدف التجنيد، وحاولا دون جدوى الاتصال بالسعودية لتمويل المجموعة.

وتابع البيان أن هدفهما الرئيسي كان أن يحصل كل مرتزق على 40 ألف يورو (46500 ألف دولار) شهرياً، وكانا يريدان "تهدئة" الحرب المستمرة منذ ستة أعوام بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية.

وإلى جانب المهمة في اليمن، خطط الرجلان كذلك لإتاحة خدمات مجموعة المرتزقة في أماكن صراعات أخرى.

وشهد الجيش الألماني سلسلة من الأحداث في الأعوام الماضية أثارت الشكوك حول مدى انتشار العناصر المتطرفة بين أفراده.

وأدت أبرز هذه الوقائع إلى تسريح سرية كاملة مع وحدة القوات الخاصة (KSK) في 2020، بعد أن صادرت الشرطة أسلحة وذخيرة خلال مداهمة عقار لأحد أفراد الوحدة في ولاية ساكسونيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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