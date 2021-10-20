انطلقت محادثات دولية حول أفغانستان، الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزراء خارجية 10 دول ووزراء في حكومة طالبان لتصريف الأعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن حركة طالبان "تبذل جهوداً" من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وأضاف: "نعترف بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي العسكري في أفغانستان".

غير أنه استدرك محذراً من "وجود خطر حقيقي من امتداد النشاطات الإرهابية وتهريب المخدرات إلى أراضي البلدان المجاورة".

وتابع: "مهمة إحلال سلام مستدام في أفغانستان لا تزال ملحة، وموسكو ترى الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو تشكيل حكومة شاملة تعكس مصالح جميع القوى العرقية والسياسية في البلاد".

ولفت لافروف إلى أن مستوى الدعم الذي ستحظى به "طالبان" مرتبط بشكل وثيق مع سياساتها الاجتماعية وبمدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً أن الجانب الروسي بحث هذه المسألة بالتفصيل مع وفد الحركة المشارك في محادثات اليوم.

وقالت الخارجية الروسية لاحقاً إن المشاركين في اجتماع موسكو يدعون الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر مانحين لمصلحة أفغانستان.

وفي السياق، أعرب الوزير الروسي عن ارتياح موسكو إزاء مستوى "التعاون الحالي" مع السلطات الأفغانية الجديدة، مشيراً إلى أنه يتيح تحقيق الأهداف الأولية المرتبطة بضمان أمن المواطنين الروس المقيمين في أفغانستان، ومواصلة سفارة موسكو لدى كابل في أداء مهامها دون عوائق.

وقال لافروف إن بلاده تأسف لغياب المسؤولين الأمريكيين عن هذه المحادثات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها لن تنضم إلى هذه الجولة من المحادثات في موسكو لأسباب فنية لكنها تخطط للمشاركة في المستقبل.