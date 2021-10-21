أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، تسليم القوات البحرية في البلاد، الدفعة الأولى من الطائرات المُسيرة المسلحة "آق صونغور" محلية الصنع.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الهيئة التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، الأربعاء، أرفقها بمقطع مصور يظهر جانباً من تحليق "آق صونغور" في الأجواء.

ومُسيرة "آق صونغور" المسلحة، من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وهي تعمل بمحركين محليين.

وبإمكان المسيرة التركية نقل حمولة بوزن يتجاوز 750 كيلوغراماً، والتحليق على ارتفاع 25 ألف قدم طوال 50 ساعة في حد أقصى.

وكانت "آق صونغور" قد حلقت للمرة الأولى في الأجواء عام 2019، لتجتاز بعدها جميع الاختبارات التي خضعت لها.