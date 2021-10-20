سياسة
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"بعد اقترابهما من الحدود".. روسيا تعترض طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
أفاد بيان لإدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلتَي "سو 30" اعترضتا قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" فوق البحر الأسود، بعدما رصدتهما الرادارات الروسية.
"بعد اقترابهما من الحدود".. روسيا تعترض طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
مقاتلتان روسيتان من طراز "سو 30" تعترضان طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود حسب وزارة الدفاع الروسية - أرشيفية / Reuters
20 أكتوبر 2021

كشفت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، عن اعتراض مقاتلتَي "سو 30" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" فوق البحر الأسود الثلاثاء.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع للوزارة في بيان، إن "الرادارات الروسية رصدت أهدافاً فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء، تقترب من حدود البلاد"، حسب موقع "روسيا اليوم" الرسمي.

وبهدف منع انتهاك الحدود الروسية، أرسلت القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي مقاتلتين من طراز سو-30 إلى الجو، حسب البيان نفسه.

وأوضح المركز أن "المقاتلتين حددتا الأهداف على أنها قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1 بي، وطائرتا نقل كي إس-135، ورافقتها فوق البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود البلاد، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدتهما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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