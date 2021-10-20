أبرمت تركيا ونيجيريا 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان للبلد الإفريقي.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات في القصر الرئاسي بالعاصمة النيجيرية أبوجا، عقب لقاء ثنائي بين أردوغان ونظيره النيجيري محمد بخاري، ولقاء آخر على مستوى الوفود.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البَلَدان، التعاون في مجالات الإعفاء الضريبي، والتعدين، والطاقة، والأنشطة الشبابية، والاستشارات السياسية، والصناعات الدفاعية.

وأمس الثلاثاء وصل أردوغان إلى أبوجا في إطار جولة إفريقية بدأها الأحد، شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن أنقرة تعمل على تعزيز التعاون مع نيجيريا، في مجالَي الأمن والدفاع العسكري.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا.

وأفاد: "نعمل على تعزيز التعاون في مجالَي الأمن والدفاع العسكري مع نيجيريا التي تخوض كفاحاً ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة وقراصنة البحار".

وأضاف أن بلاده تواصل مشاركة المعلومات اللازمة مع السلطات النيجيرية حول أنشطة تنظيم كولن غير القانونية المستمرة في نيجيريا.

فيما أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، توقيع بلاده اتفاقيات مع تركيا في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والتعدين والهيدروكربون، مُبدِياً أمله في تطبيقها بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوجا، التي يزورها الأخير رسمياً.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا ونيجريا "في مستوى جيد"، معرباً عن سعادته إزاء استضافة نظيره التركي في أبوجا، للمرة الثانية.

وأوضح أنه ناقش خلال لقائه أردوغان، العلاقات الثنائية وقضايا أخرى.

وأشار إلى توقيع البلدين 7 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والتعدين والهيدروكربون، فيما أعرب عن أمله في تطبيق هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن.

كما كشف بخاري عن رفع بلاده حظر السفر إلى تركيا، بعد أن كانت فرضته في وقت سابق، ضمن إطار تدابيرها لمكافحة وباء كورونا.

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس النيجيري عن شكره تركيا إزاء المشاريع التي تنفّذها في العاصمة أبوجا، من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".