سياسة
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موقع عبري: إدارة بايدن ناقشت مع السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
أفاد موقع "واالا" العبري نقلاً عن مصادر عربية وأمريكية مطّلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام".
موقع عبري: إدارة بايدن ناقشت مع السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / Reuters
20 أكتوبر 2021

أفاد موقع "واللا" العبري نقلاً عن مصادر عربية وأمريكية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقيات إبراهام".

وذكر الموقع العبري أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان طرح الموضوع خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 27 سبتمبر/أيلول خلال زيارته المملكة.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال المحادثة مع ساليفان، لم يرفض بن سلمان حتى النهاية إمكانية دفع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكن السعوديين شدّدوا على أنه مع ذلك تستغرق عملية التطبيع من هذا القبيل وقتاً، حتى إن بن سلمان أعطى ساليفان الخطوات المطلوب تنفيذها قبل المضيّ قدماً في ذلك، حسب مصادر الموقع.

واجتمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الخميس الماضي في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم ييتطرقا في اجتماعهما العلني إلى قضية التطبيع مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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