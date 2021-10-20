سياسة
3 دقيقة قراءة
كأس العالم كل عامين.. جدل متواصل والاتحاد الأوروبي يعد خسائره بالمليارات
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إن الاتحادات الأوروبية للعبة ستتكبد خسائر تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو على مدار 4 سنوات، إذا تبنى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خطته المثيرة للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين.
كأس العالم كل عامين.. جدل متواصل والاتحاد الأوروبي يعد خسائره بالمليارات
توقعات بتكبد اتحادات الكرة الأوروبية خسائر تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو حال تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين / AA
20 أكتوبر 2021

قدّر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن الاتحادات الأوروبية للعبة ستخسر ما بين 2.5 و3 مليارات يورو على مدار 4 سنوات، إذا تبنى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خطته المثيرة للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، حسبما أفاد مصدر داخلي في الهيئة الأوروبية.

وكشف ويفا نتائج هذه الدراسة لمسؤولي الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 عضواً الثلاثاء، علماً بأن هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار العجز الإضافي المحتمَل لإيرادات البطولات الوطنية، وفقاً لما أشارت إليه صحيفتا "لوموند" و"ليكيب" اللتين كشفتا محتوى الوثيقة.

ويقف الاتحاد الأوروبي للعبة ضد مشروع إصلاح الروزنامة الدولية الذي يدافع عنه فيفا والذي يقضي بتنظيم كأس العالم كل عامين اعتباراً من عام 2028، بدلاً من كل أربع سنوات.

كما انضمّ إلى الأصوات المعارضة لهذا المشروع، ممثلون عن البطولات الوطنية من جميع أنحاء العالم، ولاعبون وجماهير.

ومقابل هذه المعارضة، يدعم رئيس فيفا الدولي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو هذا المشروع ويواصل مشاوراته مع كل الأطراف المعنية في عالم كرة القدم، معتبراً أن هذا التبديل سيؤدي إلى فوائد أفضل للاتحادات الوطنية، كما صرّح مؤخراً بأن "قراراً نهائياً سيُتخذ قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وإلى جانب فكرة تنظيم كأس العالم كل عامين، طُرح أيضاً مشروع جمع مباريات التصفيات في نافذة واحدة، في أكتوبر/تشرين الأول أو حتى في مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول، فيما تُنظَّم حالياً التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم على مدار العام.

وحسب صحيفة لوموند، من المرجح إلغاء مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي استحدثها الاتحاد الأوروبي مؤخراً وأحرزت فرنسا لقب النسخة الثانية خلفاً للبرتغال المتوَّجة بالأولى، كما ستُنظَّم بطولة كأس أوروبا كل عامين عوضاً عن كل أربع سنوات.

وأضافت لوموند وليكيب، أنه بالنسبة إلى ويفا فإن مثل هذا السيناريو يخاطر بالتسبُّب في خسائر تتعلق بإصدار التذاكر والقنوات الناقلة والجهات الراعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us