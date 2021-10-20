أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجّلت اليوم الأربعاء 49139 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا سجلت أمس الثلاثاء 43738 إصابة و223 وفاة.

ويتزايد عدد الإصابات سريعاً، إذ قفزت الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 17 بالمئة مقارنة بسبعة أيام سابقة.

بوتين يمنح الروس أسبوعاً إجازة ويحثّهم على التطعيم لكبح تفشّي الجائحة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على فرض الإغلاق العامّ في أماكن العمل لمدة أسبوع في مستهَلّ نوفمبر/تشرين الثاني لمكافحة زيادة مقلقة في الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19.

وخلال اجتماع بثّه التليفزيون مع مسؤولي الحكومة قال بوتين إن فترة تعطيل العمل، التي تبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول وتمتدّ حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قد تبدأ في وقت يسبق ذلك أو تُمدَّد في مناطق معينة.

واتخذت السلطات في أنحاء البلاد خطوات لمكافحة تفشي الفيروس، مما يعكس الحاجة الملحَّة إلى ذلك في ظلّ مواجهة عزوف شعبي واسع النطاق عن تلقي لقاح (سبوتنيك في) روسي الصنع.

وسجلت روسيا 1028 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، و34073 إصابة جديدة.

وفرض رئيس بلدية موسكو الثلاثاء حظراً على مغادرة المنزل مدته أربعة أشهر لمن تزيد سنّهم على 60 عاماً ولم يتلقوا اللقاح المضادّ لفيروس كورونا.