سياسة
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مرشح واشنطن لمنصب السفير لدى الصين يدعو لوقف "الإبادة الجماعية" ضد الأويغور
وصف نيكولاس بيرنز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين، انتهاكات الأخيرة لحقوق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، بـ"الإبادة الجماعية"، كما دعا بكين إلى التوقف عن مضايقاتها لتايوان.
مرشح واشنطن لمنصب السفير لدى الصين يدعو لوقف "الإبادة الجماعية" ضد الأويغور
بيرنز وصف انتهاكات الصين في شينجيانغ بـ"الإبادة الجماعية" / Reuters
20 أكتوبر 2021

قال نيكولاس بيرنز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين، الأربعاء، إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين في شينجيانغ (الإقليم الذي تقطنه أقلية الأويغور المسلمة)" وانتهاكاتها في التبت ومضايقاتها لتايوان يجب أن تتوقف.

ووصف مدافعون عن حقوق الإنسان معاملة الصين لمسلمي الويغور في منطقة شينجيانغ بأنها "إبادة جماعية"، وهو وصف ترفضه الصين.

وفي جلسة بمجلس الشيوخ قال بيرنز (65 عاماً)، وهو دبلوماسي مخضرم وسفير سابق للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، إن واشنطن محقَّة في التمسك بسياسة "صين واحدة" في ما يتعلق بتايوان، ولكنها على صواب كذلك في معارضة أفعال بكين التي تقوّض الوضع الراهن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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