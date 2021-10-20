سياسة
3 دقيقة قراءة
الأردن.. جبهة العمل الإسلامي: السلطات رفضت احتفالنا بالمولد النبوي
قال المتحدث باسم جبهة "العمل الإسلامي" الأردنية ثابت العساف: "ببالغ الألم تلقّينا ردّ الجهات الرسمية اليوم (الأربعاء) بمنع إقامة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف".
الأردن.. جبهة العمل الإسلامي: السلطات رفضت احتفالنا بالمولد النبوي
 الجبهة تقدمت بطلب لإقامة الاحتفال في المدرج الروماني (بالعاصمة عمان) قبل ما يزيد على عشرة أيام / Others
20 أكتوبر 2021

أعلنت جبهة "العمل الإسلامي" الأردنية الأربعاء، رفض السلطات طلباً تقدمت به لإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المتحدث باسم الجبهة ثابت العساف للأناضول: "ببالغ الألم تلقينا رد الجهات الرسمية اليوم (الأربعاء) بمنع إقامة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف".

وسنوياً يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي في 12 ربيع الأول حسب التقويم الهجري، (يوافق هذا العام 19 أكتوبر/تشرين الأول).

وأوضح المتحدث أن الجبهة تقدمت بطلب لإقامة الاحتفال "في المدرج الروماني (بالعاصمة عمان) قبل ما يزيد على عشرة أيام".

واعتبر أن القرار "خطوة مريبة تكشف حقيقة الدور الذي يسعى فيه صناع القرار لمنع الفضيلة ومحاربتها، والسعي في ذات الوقت لنشر معالم التغريب والحفلات الماجنة والرذيلة والمجون بشكل ممنهج ومتسارع وغير مسبوق، وما الحفلات الأخيرة بشكلها المستفز إلا شاهد على ذلك".

وشهد الأردن خلال الفترة الماضية حفلات لعدد من الفنانين العرب، وسط انتقادات حادة لمستوى الحضور، الذي اعتبره مراقبون مخالفاً للبروتوكول الصحي المتبع بالمملكة.

وأعرب العساف عن "قلق الجبهة البالغ من هذه التصرفات التي تمسّ أبواب الفضيلة والقيم والدعاة والمناهج ومراكز القرآن ومؤسسة الأسرة".

وتابع: "بات لهذا النهج الرسمي آثار مقلقة تنتشر في أوساط المجتمع وتنعكس على زيادة معدلات الجريمة والمشكلات الاجتماعية ونسب الطلاق وتعاطي المخدرات والعنف والانتحار والإلحاد".

لاحقاً أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بياناً قالت فيه: "إن طلباً غير مسبوق تقدم به حزب جبهة العمل الإسلامي إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على موافقتها بإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في 29 من الشهر الحالي، بحيث يقام في المدرج الروماني".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن ذلك يأتي "رغم معرفة الحزب بأن وزارة الداخلية ومن خلال الحكام الإداريين هي الجهة ذات الاختصاص وفقاً للقانون".

ولفت البيان إلى أن "الاحتفالات بهذه المناسبة قد جرت بصورها الرسمية والشعبية في المساجد والأماكن التي اعتاد الأردنيون إقامتها فيها عبر الزمن".

وأشار إلى أن "طلب الحزب وتحديد الزمان والمكان لإقامة حفله بعد 10 أيام من ذكرى المولد النبوي، وتجاوز الجهة ذات الاختصاص، يحمل دلالات سياسية ومناكفات غير مبررة".

ونوّه بأن "الوزارة فوجئت بنشر صورة طلب الحزب عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما لا يعبّر عن أصول التخاطب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة".

واختتم البيان قائلا: "وبناءً على ذلك ووفقاً للمادة 3/أ/3 من قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، فقد قرر محافظ العاصمة عدم السماح بإقامة هذه الفعالية".

و"جبهة العمل الإسلامي" من أكبر الأحزاب الأردنية، إذ تأسست عام 1992، وتُعَدّ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us