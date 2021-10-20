وقّعت تركيا وإيران الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الأمني.

جاء توقيع المذكرة عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ونظيره الإيراني أحمد وحيدي، في العاصمة طهران.

وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع المذكرة، أكد صويلو أنهم أجروا محادثات مثمرة بين الوفود، وقال: "نُظهِر إرادة مشتركة لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي وجميع التنظيمات الإرهابية، واليوم أكدنا مجدداً تصميمنا ووحدتنا على مكافحة الإرهاب ".

وأشار صويلو إلى أنهم بحثوا مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية والإجراءات المستمرة ضد موجات الهجرة عقب الأحداث في الفترة الأخيرة في أفغانستان.

وشدّد على أن أمن الحدود إحدى أهمّ المسائل الأساسية بين تركيا وإيران، مشيراً إلى إنشاء مجموعات عمل مشتركة جديدة بناءً على مقترح من نظيره الإيراني وحيدي في الولايات الحدودية للبلدين.

وأضاف: "شُكّلت مجموعات عمل مشتركة من أجل مكافحة التهريب والجرائم المنظمة والمخدرات".

وأوضح أنهم وقّعوا على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين الوزارات في مجالات مختلفة، لافتاً إلى أن المذكرة تهدف إلى زيادة وتوسعة التعاون الأمني بين البلدين.

وأردف: "تنصّ المذكرة على منع جميع أنواع الأعمال الإرهابية وغير القانونية التي تتعلق بالبلدين، بخاصة المتعلقة بالمناطق الحدودية".