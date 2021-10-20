طلب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من أنصاره الامتناع عن ارتداء الملابس السعودية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا لم يكونوا يرتدون مثل هذا الزي في المعتاد.

وقد حضر عدد من المؤيدين مؤخراً وهم يرتدون أغطية للرأس وأردية، إيذاناً بإمتلاك صندوق الاستثمار السيادي على النادي.

ولم يتعرض أي شخص من بين مجموعة الملكية الجديدة للإهانة بأي شكل من ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة، فيما اعتبروها لفتة إيجابية ومرحبة.

مع ذلك، لا يزال محتمَلاً أن ارتداء هذا الزي غير مناسب ثقافياً، وقد يتسبب في الإساءة للآخرين.

ويشجع جميع زوار النادي، كما هو الحال دائماً، على ارتداء كل ما هو معتاد لثقافتهم أو دينهم، والاستمرار في عكس المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمه منها بكل فخر.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) استحواذه مع شركاء آخرين، على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي بنسبة 100 بالمئة.

وذكر الصندوق في بيان الخميس، أنه يشاركه في الشراء مجموعة مستثمرين بينهم شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" و"آر بي سبورتس آند ميديا"، بلا ذكر لقيمة الصفقة.

بذلك يصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، وفقاً للبيان.