سياسة
3 دقيقة قراءة
منها إسقاط الشراكة مع العسكر.. 13 مطلباً للمهنيين السودانيين ودعوات للتظاهر
وجّه تجمع المهنيين السودانيين دعوات للتظاهر الخميس، محدداً 13 مطلباً، أهمّها إسقاط الشراكة مع العسكريين، لإتمام مهامّ الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
منها إسقاط الشراكة مع العسكر.. 13 مطلباً للمهنيين السودانيين ودعوات للتظاهر
تجمع المهنيين السودانيين يدعو للتظاهر ويحدد 13 مطلباً / AA
20 أكتوبر 2021

دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الأربعاء، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في التظاهرات المرتقَبة الخميس، محدداً 13 مطلباً لإتمام مهامّ الثورة، التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وقال التجمع، وهو قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير، في بيان: "نُهيب بكل قطاعات المهنيين والقوى النقابية‎ والثورية في كل أنحاء السودان الخروج للشوارع والمشاركة في مواكب مليونية الخميس".

وأضاف: "لنجعل من هذه المواكب تدشيناً لموجة شعبية عاتية تفتح درب الحكم المدني الديمقراطي لإنجاز مهامّ الثورة المؤجلة".

وحدد التجمع 13 مطلباً لإنجاز مهام الثورة، هي "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية النظام البائد، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات".

وأضاف معدداً مطالبه: "وتكوين جيش موحد، وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وأيلولة الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، وتصفية سيطرة الطفيلية (في إشارة إلى السماسرة وتجار العملة والقطاعات غير المنتجة) على الاقتصاد، وتقديم مرتكبي مجزرة الاعتصام (أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم) للعدالة".

وفي يونيو/حزيران 2019 فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأسفرت عملية الفضّ عن مقتل 66 شخصاً حسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الضحايا بـ128 قتيلاً.‎

واعتبر التجمع أن "السلطة الحالية (في البلاد) لا تمثّل الثورة، بل تبحر عكس أماني الشعب"، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على استكمال أهداف الثورة.

والأسبوع الماضي دعا "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان، المواطنين إلى الخروج في مسيرات، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول (الخميس)، للمطالبة بالحكم المدني.

وكان "تجمع المهنيين" جزءاً من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي انضمّت إلى الائتلاف الحاكم بعد الإطاحة بالبشير، لكن في يوليو/تموز 2020 أعلن التجمع انسحابه من هياكل الأخيرة، راجعاً ذلك إلى "ضعف التزامها الأهدافَ المعلنة للفترة الانتقالية".‎

وفي سياق متصل، عقدت قيادات الشرطة اجتماعاً طارئاً برئاسة مدير الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم، الأربعاء لمناقشة الخطة التفصيلية لحماية مظاهرات الخميس.

وذكر بيان للشرطة أن هدف الخطة تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية وتأمين المنشآت والمرافق والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال وسجون ولاية الخرطوم.

وأشار إلى وضع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة الاستعداد القصوى.

ودعا البيان المواطنين إلى أن يكونوا عونا للشرطة وهي تقوم بواجباتها بالتزام السلمية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجّهَتها قيادات عسكرية إلى القوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمرّ 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعَت مع الحكومة اتفاق سلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us