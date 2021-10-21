استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة، ليل الأربعاء، قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة، فيما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اعتقادهم بأن الهجوم وقع بطائرة مُسيّرة، فيما قال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه: "لا علم لنا بسقوط ضحايا" جرّاء هذا الهجوم.

وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا، وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في 2016 في إطار حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.