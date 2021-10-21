سياسة
2 دقيقة قراءة
ما قصة الأكياس المليئة بالنقود تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل؟
عُثر على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة في خزينة البنك المركزي في مدينة الموصل العراقية، حيث استولى تنظيم داعش الإرهابي على ملايين الدولارات.
ما قصة الأكياس المليئة بالنقود تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل؟
أكياس من الأوراق النقدية تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل / AFP
21 أكتوبر 2021

أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بالعثور على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة في خزينة البنك المركزي في مدينة الموصل العراقية، حيث استولى تنظيم داعش الإرهابي على ملايين الدولارات.

وفي المبنى الضخم المدمر الذي لا يزال سقفه متفحماً، رأى مصور فيديو لوكالة الصحافة الفرنسية عمالاً يسحبون من حفرة في الأرض عدة أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على رزم من أوراق نقدية بالدينار.

وأعلن حسين الزيدي مدير البنك المركزي فرع الموصل أنه "أناء عمليات التحرير تعرضت بناية البنك المركزي إلى ضربة جوية".

وأضاف "بعد بداية عمليات تأهيل البناية وإزالة الأنقاض استطعنا ان ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الأكياس من فئات صغيرة.

والعملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جداً نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية إثر الضربة الجوية" خلال الهجوم لاستعادة الموصل.

وقال إنه جرى العثور على حوالى 175 كيساً حتى الآن، دون أن يحدد المبلغ بدقة.

وخلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل في صيف 2014، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي في الموصل في أيدي الإرهابيين.

وجعل تنظيم داعش الإرهابي من الموصل "عاصمة" لما يسمونه "دولة الخلافة" التي أعلنها في المساحات الشاسعة التي احتلها عام 2014 في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق انتصاره على الإرهابيين، قبل أن يهزم التنظيم في سوريا عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us