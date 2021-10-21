سياسة
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أكثر عدوى من متحور دلتا.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا وإسرائيل
سجلت كل من روسيا وإسرائيل إصابات بمتحور جديد لفيروس كورونا يدعى 2.4.A.Y والذي يعتقد أنه أشد فتكاً من المتحور دلتا.
أكثر عدوى من متحور دلتا.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل سجلتا حالات إصابة من سلالة 2.4.A.Y / AA
21 أكتوبر 2021

سجّلت روسيا، الخميس، بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة 2.4.A.Y على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا أمس الأربعاء رقماً قياسياً جديداً بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

وفي إسرائيل، طلب رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إعادة النظر بالمخطط التفصيلي لدخول السياح الأجانب إلى البلاد، وتحديث المخطط، فيما قررت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية في ظل تسجيل أول إصابة بمتحور لفيروس كورونا متفرع من دلتا.

جاء ذلك، في ختام جلسة المشاورات التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل، إذ يجري، الخميس، النظر في المخطط التفصيلي المحدث لدخول السياح الأجانب لتل أبيب، وإقرار السبل للحد من انتشار متحور دلتا الجديد .

وقرر بينيت بالتنسيق مع رؤساء الجهاز الصحي، الاتصال بالدول التي سجلت فيها إصابات بالمتحور دلتا الجديد، بغية المعرفة والتوضيح وتبادل المعلومات بشأن التسلسل الجيني للمتحور الجديد وسرعة انتشاره ونجاعة التطعيم ضده.

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أول إصابة بمتحور للفيروس المسبب لكورونا متفرعة عن المتحور دلتا وينتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

ووفقاً لبيان الصحة "جرى رصد المتحور المسجل في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ورصد المتحور الفرعي لدى طفل يبلغ من العمر 11 عاماً أثناء وصوله من أوروبا إلى مطار بن غوريون في اللد، وقد وضع في الحجر الصحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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