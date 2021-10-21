سياسة
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جيفري يعتبر الرئيس التركي عقبة أمام توسع روسيا وإيران بالمنطقة
اعتبر الممثل الأمريكي الخاص السابق لسوريا جيمس جيفري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشكل عقبة أمام توسع كل من روسيا وإيران في المنطقة.
جيفري يعتبر الرئيس التركي عقبة أمام توسع روسيا وإيران بالمنطقة
الممثل الأمريكي الخاص السابق لسوريا جيمس جيفري / AA
21 أكتوبر 2021

قال الممثل الأمريكي الخاص السابق لسوريا جيمس جيفري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشكل عقبة أمام توسع كل من روسيا وإيران في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مشاركته في منتدى TRT WORLD 2021 المنعقد افتراضياً بنسخته الخامسة، والذي يبحث تطورات الأوضاع في دول مثل سوريا وإيران وليبيا واليمن ولبنان، فضلاً عن قضية الهجرة غير النظامية في المنطقة.

وأشار جيفري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفذ عملاً صعباً في المنطقة، مضيفاً أن "الرئيس أردوغان يشكل عقبة أمام توسع كل من روسيا وإيران في المنطقة".

وأضاف أن تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا أثار رد فعل تركيا، مؤكداً أن أنقرة كانت أكثر فاعلية من أ ي طرف في مكافحة تنظيم "داعش".

وأكد أن تركيا تعتبر في نهاية المطاف جزءاً من أوروبا وشمال الأطلسي، اقتصادياً وعسكرياً، وفي كثير من الحالات نفسياً وكذلك جزءاً من الشرق الأوسط والقوقاز.

بدوره، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني السابق ناصر جودة، في حديثه عن الأزمة السورية، على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة لإدارة الوضع فيها.

وأضاف أن سوريا شهدت هجرة هائلة للأدمغة، مشيراً إلى أن الأزمة السورية ستكون لها تداعيات وعواقب بعيدة المدى.

وانطلقت فعاليات المنتدى، الثلاثاء، تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين" بكلمة افتتاحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

واستمرت فعاليات المنتدى يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولاقت اهتماماً كبيراً في الصحافة العالمية. وشهد مشاركة نحو 100 متحدث من 36 بلداً، منهم القادة والخبراء والأكاديميون والمشاهير لتوضيح وجهات نظرهم ومقارباتهم للمشاكل العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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