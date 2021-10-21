قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن مركز إسطنبول المالي سيعزز من مكانة بلاده العالمية على الصعيد المالي.

وأشار في رسالة مرئية وجهها إلى المؤتمر المالي الإقليمي، إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ ظهور وباء كورونا، لافتاً إلى انكماشه خلال العام الفائت، بنسبة 3.5%.

وأشاد أردوغان بأداء الاقتصاد التركي بالرغم من تحديات الوباء، مبيناً أنه كان ضمن قائمة الدول الأكثر نمواً ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم، خلال العام الفائت.

وأكد حرص تركيا على مواصلة النمو الاقتصادي، خلال العام الحالي أيضاً، لافتاً إلى نمو اقتصاد بلاده 21.7% في الربع الثاني من 2021.

وأعرب أردوغان عن توقعاته بتحقيق بلاده نمواً اقتصادياً بنسبة 9%، بحلول نهاية العام الحالي.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن افتتاح مركز إسطنبول المالي، سيعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي.

وأكد أن مشروع مركز إسطنبول المالي، سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى مواصلتهم العمل على التحضيرات القانونية بهذا الخصوص.

وأضاف أن حكومات بلاده وعلى مدار السنوات الـ19، أجرت العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، مثل استثناءات ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الضريبي، والإعفاء من الضريبة الجمركية وتخصيص مناطق للاستثمار.

وشدد على أن تركيا تهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وتستعد تركيا لافتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي، خلال العام المقبل.

وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق الموجودة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.