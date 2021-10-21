قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنّ بلاه مستمرة في القيام بكل ما هو ضروري حول ما يجري في مدينة إدلب السورية.

وأضاف في سياق تصريحات للصحافيين لدى نهاية جولته الإفريقية: "نواصل القيام بما يلزم حول ما يجري في إدلب والرد بالأسلحة الثقيلة، لا يمكننا ترك الأمور تسير دون تدخل".

وتصاعدت في إدلب أعمال العنف مؤخراً، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في قصف للنظام السوري.

في سياق آخر، قال أردوغان: "سوف نتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها بخصوص طائرات F-35"، مضيفاً: "لا تنازل عن حقوق تركيا".

وأوضح: "بعد إخراج تركيا من برنامج طائرات F-35 سنسترد ملياراً و400 مليون دولار بكل الأحول، والمحادثات مع واشنطن متواصلة على مستوى دبلوماسي منخفض".

وأشار، إلى أنّ "تنظيم كولن الإرهابي بدأ ينهار رويداً رويداً في جنوب القارة الإفريقية في الوقت الذي ينتشر فيه وقف المعارف التركي في القارة السمراء".

وقال إنّ "الأفارقة يؤكدون أن حضور الأتراك في القارة السمراء يحجّم العلاقات الإفريقية الغربية وهو ما يلقى ترحيباً في إفريقيا".

على صعيد آخر، أوضح الرئيس التركي أنّ "عثمان كافالا (المحبوس بتهمة الضلوع بالانقلاب الفاشل) شبيه (جورج) سوروس في المجتمع الدولي. هؤلاء يعملون بقوة المال على زعزعة المكان الذي يستهدفونه كيفما يشاؤون".