سياسة
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وزير الخارجية التركي يهاتف نظيريه الإيراني والإماراتي
قالت الخارجية التركية إن مولود جاوش أوغلو أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.
وزير الخارجية التركي يهاتف نظيريه الإيراني والإماراتي
وزير الخارجية التركي يُجري اتصالين هاتفيين منفصلَين مع نظيريه الإيراني والإماراتي  / AA
21 أكتوبر 2021

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الخارجية التركية، بحث جاوش أوغلو مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بسوريا وأفغانستان.

وأشارت الخارجية إلى أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال المحادثات النووية الإيرانية.

وحول اتصاله مع نظيره الإماراتي، ذكرت الخارجية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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