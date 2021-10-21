أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الخارجية التركية، بحث جاوش أوغلو مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بسوريا وأفغانستان.

وأشارت الخارجية إلى أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال المحادثات النووية الإيرانية.

وحول اتصاله مع نظيره الإماراتي، ذكرت الخارجية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.