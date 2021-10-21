سياسة
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لبنان.. استدعاء رئيس "القوات اللبنانية" لأخذ إفادته حول أحداث الطيونة
أفاد مصدر قضائي لبناني بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استُدعي للاستماع إلى إفادته بشأن التوترات التي شهدتها منطقة الطيونة في بيروت الأسبوع الماضي وأدّت إلى مقتل سبعة أشخاص.
لبنان.. استدعاء رئيس "القوات اللبنانية" لأخذ إفادته حول أحداث الطيونة
استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة / AA
21 أكتوبر 2021

استدعى مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، للاستماع إلى إفادته بشأن التوترات التي شهدتها منطقة الطيونة في بيروت الأسبوع الماضي وأدّت إلى مقتل سبعة أشخاص.

وشهدت منطقة الطيونة التي يقع قربها مكتب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في قصر العدل، تظاهرة احتجاجية الخميس الماضي دعا إليها حزب الله وحليفته حركة أمل، اعتراضاً على مسار التحقيق في الانفجار، وبعد اتهام بيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم.

وأفادت تقارير أمنية وشهود بأن متظاهرين استغلوا التحرك لدخول شوارع في المنطقة وتحطيم واجهات محالّ تجارية وسيارات. وكان بين المشاركين عدد كبير من الرجال والشبان الذين ارتدوا أقمصة سوداء عليها شارات لحزب الله وحركة أمل.

وحصل إطلاق نار كثيف خلال التظاهرة لم يحدّد التحقيق بعدُ أطرافَه، لكن صوراً وتقارير إعلامية نُشرت أظهرت مشاركة عناصر من حزب الله وأمل الشيعيين في إطلاق النار، وانطلاق رصاص من أبنية في منطقة عين الرمانة القريبة المحسوبة في جزء كبير منها على حزب القوات اللبنانية المسيحي.

وأودت الاشتباكات بحياة سبعة أشخاص محسوبين على حزب الله وأمل، بينهم سيدة كانت داخل منزلها.

واتهم حزب الله "قناصة" تابعين لحزب القوات بإطلاق الرصاص، الأمر الذي نفته القوات، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في أحد شوارع عين الرمانة وتكسيرهم سياراتٍ واعتدائهم على ممتلكات خاصة.

وفي تعليق له على أحداث الطيونة، اتهم الأمين العامّ لحزب الله حسن نصر الله القوات ورئيسها بمحاولة جرّ البلد إلى "حرب أهلية".

وأوضح المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن عقيقي "كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش استدعاءَ جعجع وأخذ إفادته، بناءً على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات جرى توقيفهم" على خلفية التوترات في الطيونة.

وتتولى مخابرات الجيش التحقيق، وجرى حسب المصدر القضائي، توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري القوات اللبنانية من سكان منطقة عين الرمانة.

ويعدّ حزب القوات من أبرز الأحزاب المسيحية المناوئة لحزب الله، وغالباً ما ينتقد مواقف حزب الله وسلاحه وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصاً في سوريا المجاورة حيث يقاتل علناً منذ عام 2013 دعماً لقوات نظام بشار الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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