سياسة
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وسيط: محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لا تتناول تطبيع العلاقات
قال آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، الخميس، إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.
وسيط: محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لا تتناول تطبيع العلاقات
قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية / AFP
21 أكتوبر 2021

قال آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، الخميس، إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريدَ لها النجاح.

وأضاف هوكشتاين خلال مقابلة مع قناة الحدث في أثناء زيارة لبيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كان منعطفاً مهمّاً، لكن لم يتضح بعدُ إن كان الوقت حان لاستئناف المفاوضات.

وقال: "ربما يجب وجود دبلوماسية مكوكية أولاً لتقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان للتفاوض مجال، ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات".

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية.

وكان النزاع الحدودي البحري عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين.

وقال هوكشتاين في مقابلة الخميس إنه يأمل أن لا تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً.

وأضاف: "أعتقد أننا تعلمنا في هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتاً طويلاً، فإنه لن يحدث".

وتابع: "لذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعاً".

وتضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة.

ولبنان، الذي لم يكتشف بعدُ احتياطيات تجارية من الغاز في مياهه،‭‭ ‬‬بحاجة ماسَّة إلى السيولة من المانحين الأجانب في ظلّ انهيار اقتصادي متفاقم.

وقال هوكشتاين إن حلّ مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد على تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.

وردّاً على سؤال حول اتفاق لتصدير الغاز المصري عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قال هوكشتاين إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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