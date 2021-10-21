قالت مفوضية الانتخابات العراقية الخميس، إنها رفضت 174 طعناً وقبلت 7 فقط بعد دراستها 181 طعناً قدّمها مرشحون وأحزاب سياسية.

وأفادت المفوضية في بيان صحفي بأن "181 طعناً عُرضَت على مجلس المفوَّضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بردّ 174 طعناً وقبول 7 منها كانت مدعمه بالأدلة".

وأضافت: "على ضوء ذلك ستفتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون، ووفقاً للمادة 38 من قانون الانتخابات، كما ستفرز الأصوات وتعدّها يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

واعترضت مجموعة من الأحزاب والتحالفات التي خسرت الانتخابات على النتائج وتحدثت عن وجود "تزوير"، فيما هددت فصائل مسلحة باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم تفرز نتائج الانتخابات يدوياً.