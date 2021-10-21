سياسة
2 دقيقة قراءة
من أصل 181.. مفوضية الانتخابات العراقية تقبل 7 طعون فقط
أصدرت مفوضية الانتخابات العراقية بياناً قالت فيه إنها رفضت 174 طعناً وقبلت 7 فقط بعد دراستها 181 طعناً قدّمها مرشحون وأحزاب سياسية.
من أصل 181.. مفوضية الانتخابات العراقية تقبل 7 طعون فقط
مفوضية الانتخابات العراقية تقبل 7 طعون من 181 عُرضَت عليها / Reuters
21 أكتوبر 2021

قالت مفوضية الانتخابات العراقية الخميس، إنها رفضت 174 طعناً وقبلت 7 فقط بعد دراستها 181 طعناً قدّمها مرشحون وأحزاب سياسية.

وأفادت المفوضية في بيان صحفي بأن "181 طعناً عُرضَت على مجلس المفوَّضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بردّ 174 طعناً وقبول 7 منها كانت مدعمه بالأدلة".

وأضافت: "على ضوء ذلك ستفتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون، ووفقاً للمادة 38 من قانون الانتخابات، كما ستفرز الأصوات وتعدّها يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

واعترضت مجموعة من الأحزاب والتحالفات التي خسرت الانتخابات على النتائج وتحدثت عن وجود "تزوير"، فيما هددت فصائل مسلحة باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم تفرز نتائج الانتخابات يدوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us