سياسة
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أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون يُباع في مزاد بباريس
بِيعَ أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون في العالم، المعروف باسم "بيغ جون"، مقابل 6.6 مليون يورو (7.7 مليون دولار)، في مزاد بباريس الخميس. واكتُشف الهيكل الضخم عام 2014 في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.
أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون يُباع في مزاد بباريس
هيكل الديناصور العظمي مكتمل بنسبة تزيد على 60% وجمجمته مكتملة بنسبة تزيد على 75%  / AP
21 أكتوبر 2021

بِيعَ أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون في العالم، المعروف باسم "بيغ جون"، مقابل 6.6 مليون يورو (7.7 مليون دولار) الخميس، في مزاد بباريس.

عُثر على الهيكل العظمي الضخم، الذي يقدَّر عمره بأكثر من 66 مليون سنة، عام 2014 في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.

تشتهر ديناصورات تريسيراتوبس بقرونها الثلاثة على رأسها.

اعتمدت بيغ جون، الذي سُمّي باسم مالك الأرض التي عُثر عليه فيها، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر هيكل عظمي موثَّق لديناصورات تريسيراتوبس.

نفق الديناصور في سهل فيضان قديم بقارة الجزيرة الممتدة من ألاسكا الحالية إلى المكسيك، مما سمح بالحفاظ على هيكله العظمي في الوحل.

هيكله العظمي مكتمل بنسبة تزيد على 60% وجمجمته مكتملة بنسبة تزيد على 75%، مما يجعله فريداً من نوعه.

يبلغ طول الهيكل العظمي 7.15 متر (23 قدماً) ويبلغ ارتفاعه 2.7 متر (8 أقدام) عند الفخذين.

وتمثّل الجمجمة أكثر من ثلث إجمالي طوله، مع قرنين كبيرين يزيد طولهما على 1.1 متر (3.6 قدم).

وكان سعر الهيكل العظمي في دار مزادات درو، 5.5 مليون يورو قبل العمولة والتكاليف الأخرى.

ولم تذكر دار المزادات تفاصيل عن المشتري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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