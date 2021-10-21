التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ووفق مراسل وكالة الأناضول، تبادل أقار وبانايوتوبولوس وجهات النظر حول مسائل أمنية ودفاعية.

كما أبلغ أقار نظيره اليوناني انتظار أنقرة الوفد اليوناني لمناقشة الإجراءات الرامية إلى زيادة الثقة بين البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، التقي أقار أيضاً كلاً من نظيريه الأمريكي لويد جيمس أوستن والبريطاني بن والاس.

وتناول أقار ووالاس العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية على الصعيد الإقليمي.