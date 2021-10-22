سياسة
3 دقيقة قراءة
بايدن: سندافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين.. وبكين تطلب "التصرف بحذر"
أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا شنّت الصين هجوماً على الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، فيما طلبت بكين من واشنطن التزام الحذر في هذا الشأن، مؤكدة أن "لا مجال للمساومة" في مسألة السيادة.
بايدن: سندافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين.. وبكين تطلب "التصرف بحذر"
الصين تحث الولايات المتحدة على تجنُّب إرسال إشارات خاطئة بشأن تايوان / Reuters
22 أكتوبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن الولايات المتحدة ستنهض للدفاع عن تايوان وإن عليها التزاماً بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضاً تابعة لها، وذلك في تصريحات تشكل على ما يبدو ابتعاداً عن السياسة الرسمية.

وقال بايدن في لقاء مع شبكة CNN رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان: "نعم، لدينا التزام لفعل ذلك".

وتابع بايدن أنه ينبغي ألا يقلق الناس بشأن القوة العسكرية الأمريكية لأن "الصين وروسيا وباقي العالم يدركون أننا أقوى جيش في تاريخ العالم".

وأضاف: "لا أريد حرباً باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أياً من وجهات نظرنا".

غير أن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال إن بايدن لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة الأمريكية، مؤكداً: "لا تغيير في سياستنا"، وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعليقات عندما سئل عما إذا كان بايدن أخطأ التعبير.

رداً على ذلك حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الجمعة على تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى المؤيدين لاستقلال تايوان.

وقال المتحدث وانغ ون بين، في إفادة صحفية يومية في بكين، إنه لا مجال للتنازلات لدى الصين حين يتعلق الأمر بمصالحها الأساسية.

وفي أغسطس/آب قال مسؤول في إدارة بايدن إن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وذلك بعدما بدا أن الرئيس يلمح بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا هوجمت.

وتشكو تايوان تزايد الضغط العسكري والسياسي من بكين للقبول بالسيادة الصينية عليها، فيما تلتزم واشنطن قانوناً بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أنها تنتهج منذ فترة طويلة سياسة "غموض استراتيجي" بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكرياً لحماية تايوان إذا هاجمتها الصين.

وكان وزير الدفاع التايواني قال هذا الشهر إن التوتر العسكري بين تايوان والصين في أسوأ حالاته منذ أكثر من 40 عاماً، مضيفاً أن الصين ستكون قادرة على غزو شامل بحلول عام 2025.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وسوف تدافع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تقول الصين إن تايوان هي أشد القضايا حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ونددت بما تصفه "بالتواطؤ" بين واشنطن وتايبه.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للصحفيين في وقت سابق الخميس إن بكين تسعى لـ"إعادة التوحيد سلمياً" مع تايوان، وترد على "المحاولات الانفصالية" من جانب الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us