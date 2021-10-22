نفى دبلوماسيان مغربي وروسي "أزمة صامتة" بين الرباط وموسكو، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، نقلته وكالة المغرب الرسمية الخميس.

وجاء البيان عقب مباحثات جمعت الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير المغربي لدى موسكو لطفي بوشعرة.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من استقبا، ميخائيل بوغدانوف وفداً من جبهة البوليساريو في موسكو، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر الأربعاء، بالإضافة إلى تداول الإعلام المحلي المغربي أنباء عن "أزمة صامتة" بين البلدين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب بوغدانوف والسفير المغربي لدى موسكو، حسب البيان، عن "استغرابهما الشديد من المعلومات التي لا أساس لها من الصحة التي نشرتها وسائل إعلام حول برود مزعوم في العلاقات بين موسكو والرباط".

وأكدا أن "التعاون الروسي-المغربي متعدد الأوجه والمفيد للطرفين يتطور بشكل دينامي، ويبرز الدور النشط الذي يضطلع به في هذا العمل المشترك السفير الروسي في المغرب فاليريان شوفايف".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال هذا اللقاء بحث قضايا راهنة تهم تطوير العلاقات الروسية-المغربية الودية تقليدياً، بما في ذلك تنظيم الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في أقرب الآجال بموسكو".

وأضاف موضحاً أن "الجانبين تطرَّقا إلى الاستعدادات للدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون الروسي-العربي في مراكش، بما في ذلك تنسيق المواعيد لعقدها قبل متم السنة الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بوباء (كوفيد-19)".

كما أشار البيان إلى أن الطرفين تناولا خلال تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية قضية الصحراء والوضع في المنطقة المغاربية.

وأكد الجانب الروسي مجدداً "موقفه الثابت المؤيد للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه للأزمات والنزاعات على أساس احترام المبادئ الأساسية ومعايير القانون الدولي، وكذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي وقت سابق قال موقع الصحيفة المغربي (مستقل) إن "العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وروسيا دخلت مرحلة الأزمة الصامتة التي أضحت تظهر بوادرها تدريجياً ووصلت إلى حد مغادرة سفير موسكو للرباط من دون إبداء الأسباب بعد أيام من قرار هذه الأخيرة وقف رحلاتها الجوية المباشرة صوب الأراضي الروسية…".

وحسب الموقع فإن "الموضوع اتخذ أبعاداً أخرى بعد تقديم موسكو طلباً رسمياً لجامعة الدول العربية لتأجيل الدورة السادسة من منتدى التعاون الروسي-العربي الذي كان مقرراً بالرباط يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى نهاية العام…".​​​​​​​