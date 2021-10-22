أعلنت قرغيزستان الخميس تقدُّمها بطلب لشراء مُسيرات "بيرقدار TB2" من تركيا.

وشهدت العاصمة القرغيزية بشكك، بحضور رئيس البلاد صدر جباروف، مراسم استلام عربات عسكرية جديدة، حسب وكالة الأناضول.

وقال رئيس لجنة الأمن الوطني القرغيزي الجنرال كامتشيبك تاشييف في تصريح للصحفيين عقب المراسم إن بلاده تقدمت بطلب لشراء مُسيرات بيرقدار المسلحة التركية.

وأضاف أن من المخطط إتمام الصفقة وإجراء مراسم التسليم "في وقت قريب".

وأشار إلى أن عدداً قليل من الدول تمتلك الطائرات المسيرة وأن قرغيزستان ستصبح واحدة من تلك الدول قريباً.

ولفت إلى أن العناصر الذين سيقودون تلك المُسيرات عن بعد خضعوا لدورات تأهيلية بهذا الشأن في تركيا مؤخراً.

ومُسيرات بيرقدار TB2 من إنتاج شركة بايكار التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة بيرقدار TB2 حالياً من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا، وحديثاً بولندا.