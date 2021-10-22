سياسة
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تحرُّش وانتهاكات بموسم الرياض 2021.. والسلطات السعودية تتوعد
رصد الأمن العام في السعودية عدداً من الانتهاكات في افتتاح موسم الرياض 2021 متوعداً المخالفين، فيما تداول المغردون مقاطع مصورة لحوادث تحرش عبر وسم #متحرش_موسم_الرياض.
تحرُّش وانتهاكات بموسم الرياض 2021.. والسلطات السعودية تتوعد
حذرت السلطات السعودية من "المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير" / AFP
22 أكتوبر 2021

أعلن الأمن العام في السعودية رصد عدداً من مخالفات لائحة الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض 2021، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع المخالفين.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمن العام الخميس عقب تداول مقاطع مصورة لنساء تعرضن للتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ من "المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير"، لافتاً إلى أن ذلك "موجب لعقوبات الغرامة أو السجن الذي يصل إلى سنة" وفق اللوائح والقوانين.

وأكد الشويرخ أن الجهات الأمنية "لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها".

وتداول المغردون عبر وسم #متحرش_موسم_الرياض وقائع تحرش والقبض على مرتكبيها.

ومساء الأربعاء انطلق موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح حضره 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وخففت السعودية الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا منذ الأحد الماضي بسبب انخفاض الإصابات وارتفاع نسب التلقيح في المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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