سياسة
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شاهد | مقتل مصورة وإصابة مخرج بأعيرة سلاح "غير قاتل" خلال تصوير فيلم أمريكي
قتلت مديرة تصوير فيلم وأصيب مُخرجه بجروح بعد أن أطلق الممثل أليك بالدوين النار من سلاح خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن بالولايات المتحدة.. ما القصة؟
شاهد | مقتل مصورة وإصابة مخرج بأعيرة سلاح "غير قاتل" خلال تصوير فيلم أمريكي
فيلم
22 أكتوبر 2021

أعلنت الشرطة الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين أطلق الخميس أعيرة من سلاح خُلَّبي (يصدم ولا يقتل) أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في" (جنوب غرب)، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً) والمخرج جويل سوزا (48 عاماً) "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي" في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأضافت أن هاتشينز نقلت على متن طوافة إلى مستشفى قريب، لكنها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى المستشفى وهو يرقد حالياً في قسم العناية المركزة.

وأوضح البيان أن المأساة وقعت "أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم الويسترن "راست"".

ولم توجّه أي اتهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث الذي لا يزال التحقيق فيه متواصلاً مع الاستماع لإفادات الشهود، وفقاً للبيان.

ونقلت صحيفة "ذي هوليوود ريبورتر" عن متحدث باسم الشرطة أن المخرج يرقد في المستشفى "بحالة حرجة"، في حين نقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله إن "الحادث" نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

ووقعت المأساة في "بونانزا كريك رانش"، وهو موقع تصوير بالقرب من "سانتا في" مشهور لدى صانعي أفلام هوليوود.

وعادةً ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام الأسلحة الخلّبية، ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

ووقع أشهر هذه الحوادث أثناء تصوير فيلم "ذي كرو" حين قُتل براندون لي، نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف جويل سوزا وإخراجه وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور خارج على القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً الذي حُكم بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج "ساترداي نايت لايف" الساخر الشهير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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