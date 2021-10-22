تعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية الجمعة إن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية سيلتئم الأربعاء المقبل للتصديق على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.

والإدارة المدنية هي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي حال التصديق فستكون المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه مطلع العام الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت مراراً إنها تعارض "الاستيطان والضم وهدم المنازل الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس ذاته سيوافق أيضاً على مخططات فلسطينية لبناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية.

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن "إسرائيل لا تحتاج إلى بناء ولو وحدة سكنية واحدة خارج الخط الأخضر"، أي بالضفة الغربية.

وأضافت في تغريدة على تويتر الجمعة: "يجب على حزبَي العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء المجنون في المناطق الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي".

و"العمل" و"ميرتس" هما شريكان بالحكومة الإسرائيلية وعادة ما يعارضان الاستيطان.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.