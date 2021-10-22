سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ وصول بايدن.. إسرائيل بصدد التصديق على 3100 وحدة استيطان بالضفة
تستعد إسرائيل للتصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية بمستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وستكون المرة الأولى التي تعتمد فيها إسرائيل توسيع المستوطنات بالضفة منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه مطلع العام الجاري.
لأول مرة منذ وصول بايدن.. إسرائيل بصدد التصديق على 3100 وحدة استيطان بالضفة
تشير بيانات حركة إسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية - صورة أرشيفية / Reuters
22 أكتوبر 2021

تعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية الجمعة إن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية سيلتئم الأربعاء المقبل للتصديق على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.

والإدارة المدنية هي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي حال التصديق فستكون المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه مطلع العام الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت مراراً إنها تعارض "الاستيطان والضم وهدم المنازل الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس ذاته سيوافق أيضاً على مخططات فلسطينية لبناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية.

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن "إسرائيل لا تحتاج إلى بناء ولو وحدة سكنية واحدة خارج الخط الأخضر"، أي بالضفة الغربية.

وأضافت في تغريدة على تويتر الجمعة: "يجب على حزبَي العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء المجنون في المناطق الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي".

و"العمل" و"ميرتس" هما شريكان بالحكومة الإسرائيلية وعادة ما يعارضان الاستيطان.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us