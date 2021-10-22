قتل مسلحون سبعة أشخاص على الأقل الجمعة في هجوم على مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين الروهينغيا في بنغلادش على الحدود مع ميانمار حيث تتصاعد التوترات منذ أسابيع، كما أعلنت الشرطة.

وأردى المهاجمون بعض الضحايا بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكين في مخيم بالوخالي في كوكس بازار، وفق الشرطة.

وحسب السلطات توفي أربعة أشخاص على الفور في مدرسة "دار العلوم - ندوة العلماء" الإسلامية، وتوفي ثلاثة آخرون في مستشفى قريب.

ولم تحدد الشرطة عدد المصابين، لكن أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود قال إنه يوجد قرابة 20 جريحاً.

وأرسلت الشرطة على الفور تعزيزات لتطويق المخيم الذي يقيم فيه أكثر من 27 ألف شخص. ونشر سكان صوراً لجثث على أرض المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شهاب قيصر خان القائد الإقليمي لكتيبة شرطة مسلحة للصحفيين: "قبضنا على أحد المهاجمين عقب الحادث مباشرة"، إذ عثر على مشتبه به ومعه مسدس وست طلقات نارية وسكين.