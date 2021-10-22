سياسة
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في مصنع لإنتاج البارود.. مصرع 15 شخصاً جراء انفجار وحريق وسط روسيا
قضى 15 شخصاً نحبهم وفقد شخص بعد اندلاع حريق في مصنع متفجرات (بارود) روسي، فيما قالت الحكومة المحلية إن سبب الحادث "يعود إلى خلل فني".
في مصنع لإنتاج البارود.. مصرع 15 شخصاً جراء انفجار وحريق وسط روسيا
فتحت لجنة التحقيقات في المقاطعة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث / Reuters
22 أكتوبر 2021

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم الجمعة جراء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع وسط روسيا، حسب جهاز الطوارئ الروسية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" المحلي عن مصادر في جهاز الطوارئ قولها إنه "جرى انتشال 15 جثة في موقع الحادث المأساوي الذي وقع داخل مصنع "إيلاستيك" بمقاطعة "ريازان" جنوب شرقي العاصمة موسكو".

وحول سبب الحادث قالت الحكومة المحلية في بيان إنه "يعود إلى خلل فني"، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين ومن المرجح أنه توفى أيضاً، حسب المصادر نفسها.

وأكدت مصادر في أجهزة الطوارئ لوكالة "تاس" المحلية أن "تفتيشاً أجري في الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في يونيو/حزيران الماضي، كشف عدداً من المخالفات تتعلق بخاصة بكيفية تخزين المواد المتفجرة في الموقع".

وأضافت المصادر أن "الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه اندلع نتيجة للانفجار"، فيما فتحت لجنة التحقيقات في المقاطعة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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