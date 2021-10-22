لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم الجمعة جراء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع وسط روسيا، حسب جهاز الطوارئ الروسية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" المحلي عن مصادر في جهاز الطوارئ قولها إنه "جرى انتشال 15 جثة في موقع الحادث المأساوي الذي وقع داخل مصنع "إيلاستيك" بمقاطعة "ريازان" جنوب شرقي العاصمة موسكو".

وحول سبب الحادث قالت الحكومة المحلية في بيان إنه "يعود إلى خلل فني"، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين ومن المرجح أنه توفى أيضاً، حسب المصادر نفسها.

وأكدت مصادر في أجهزة الطوارئ لوكالة "تاس" المحلية أن "تفتيشاً أجري في الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في يونيو/حزيران الماضي، كشف عدداً من المخالفات تتعلق بخاصة بكيفية تخزين المواد المتفجرة في الموقع".

وأضافت المصادر أن "الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه اندلع نتيجة للانفجار"، فيما فتحت لجنة التحقيقات في المقاطعة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.