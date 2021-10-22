قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي الجمعة، إن بالإمكان أخذ جرعة معزّزة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحاً.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع CNN: "نوصي عموماً بأن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية".

وأضاف: "لكن لسبب أو لآخر، قد تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء في ما يتعلق بمدى توافر النوع، أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعاً مغايراً".

وأوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الخميس، السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 لمن تلقوا جرعات مودرنا وجونسون آند جونسون، وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقاً.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقّي جرعة جونسون آند جونسون الواحدة، لأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا اللذين أظهرا قدراً أكبر من الحماية في عديد من الدراسات.