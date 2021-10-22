أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال المنتدى التركي-الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بولاية إسطنبول.

وقال أردوغان: "حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020، ونهدف إلى رفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى، ثم إلى 75 مليار دولار سنوياً".

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته أن الروابط الصادقة التي تجمع تركيا بدول إفريقيا ستزداد قوة خلال الفترة القادمة.

ولفت أردوغان إلى أن الشعوب الإفريقية تُركت في مواجهة أزمة صحية كبيرة، ولم تتلقَّ أي مساهمات في مكافحتها لجائحة كورونا.

وأضاف: "سنقدم مساعدات لدول القارة في مجال اللقاحات (المضادة لكورونا) بمساهمة من دول المجلس التركي وقيادة تركيا".

وزاد: "لا نرى من الصواب التعامل مع قضية اللقاح على أساس المصالح المادية البحتة والربح، في حين أن الآلام التي نشهدها واضحة".

وأكّد أن 44 دولة إفريقية من بين الدول التي ساعدتها تركيا بالأجهزة والمعدات الطبية خلال فترة الجائحة.