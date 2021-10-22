سياسة
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أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع إفريقيا إلى 75 مليار دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المنتدى التركي-الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال، إن بلاده تهدف إلى رفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنوياً، كما أوضح ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا إلى 25.3 مليار دولار بنهاية 2020.
أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع إفريقيا إلى 75 مليار دولار
تجاوزت قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية 6 مليارات دولار / AA
22 أكتوبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال المنتدى التركي-الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بولاية إسطنبول.

وقال أردوغان: "حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020، ونهدف إلى رفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى، ثم إلى 75 مليار دولار سنوياً".

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته أن الروابط الصادقة التي تجمع تركيا بدول إفريقيا ستزداد قوة خلال الفترة القادمة.

ولفت أردوغان إلى أن الشعوب الإفريقية تُركت في مواجهة أزمة صحية كبيرة، ولم تتلقَّ أي مساهمات في مكافحتها لجائحة كورونا.

وأضاف: "سنقدم مساعدات لدول القارة في مجال اللقاحات (المضادة لكورونا) بمساهمة من دول المجلس التركي وقيادة تركيا".

وزاد: "لا نرى من الصواب التعامل مع قضية اللقاح على أساس المصالح المادية البحتة والربح، في حين أن الآلام التي نشهدها واضحة".

وأكّد أن 44 دولة إفريقية من بين الدول التي ساعدتها تركيا بالأجهزة والمعدات الطبية خلال فترة الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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