سياسة
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إسرائيل تصنّف ستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها إرهابية
صنّفت إسرائيل ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني كمنظمات إرهابية، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء. من جانبها رفضت هيئات مراقبة حقوق الإنسان تلك الاتهامات قائلة إن مثل هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المحتمَلة.
إسرائيل تصنّف ستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها إرهابية
 هيئات مراقبة حقوق الإنسان رفضت الاتهام الإسرائيلي بشأن المنظمات قائلة إن الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات / AFP
22 أكتوبر 2021

صنفت إسرائيل الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني كمنظمات إرهابية، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يُدين الخطوة الإسرائيلية، إن "هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.

وتشمل هذه المنظمات منظمتَي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و"الضمير" اللتين وثّقَتا انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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