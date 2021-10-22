أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يموّل "أسلاكاً شائكة وجدراناً" على حدوده لمنع دخول المهاجرين، وفق ما تطالب به 12 دولة بينها ليتوانيا والنمسا.

وقالت فون دير لاين في ختام قمة للدول الـ27 في بروكسل بُحثَت المسألة خلالها: "كنت في غاية الوضوح حول أن للمفوضية والبرلمان الأوروبي منذ زمن طويل موقفاً مشتركاً تجاه عدم تخصيص تمويل لأسلاك شائكة وجدران".

وكلّف قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للتكتل، تقديمَ مقترحات، دون إعطاء رقم أو تحديد ما يجب أن تذهب إليه الأموال في هذه المرحلة.

وتوضح بيانات الأمم المتحدة أن نحو 5100 مهاجر فقط وصلوا عبر البحر الأبيض المتوسط حتى الوقت الراهن هذا العام، فيما عبر عدة آلاف أيضاً الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث المجاورة لروسيا البيضاء، وهما طريقان من عدة طرق للهجرة إلى التكتل.