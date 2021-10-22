سياسة
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اختتام منتدى الأعمال التركي-الإفريقي الثالث بإسطنبول
بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، اختُتمت فاعليات منتدى الأعمال التركي الإفريقي الثالث في مدينة إسطنبول، الذي نظّمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، برعاية وزارة التجارة التركية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.
اختتام منتدى الأعمال التركي-الإفريقي الثالث بإسطنبول
اختتام فاعليات منتدى الأعمال التركي-الإفريقي الثالث في مدينة إسطنبول بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان / AA
22 أكتوبر 2021

اختُتمت فاعليات منتدى الأعمال التركي الإفريقي الثالث في مدينة إسطنبول الجمعة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونظّم المنتدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، برعاية وزارة التجارة التركية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، في مركز المؤتمرات بإسطنبول.

وفي كلمة خلال الجلسة الختامية للمنتدى، قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن حجم التجارة بين تركيا ودول القارة الإفريقية يزداد عاماً بعد عام.

ولفت إلى أن حجم التبادل سجل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زيادة بمعدل 27.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بواقع 20.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن المتعهدين الأتراك يساهمون بدور كبير في نموّ القارة الإفريقية، من خلال تشييد 1683 مشروعاً بقيمة 77 مليار دولار.

من جانبه أوضح مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين آلبرت موشانجا، أن المنتدى شهد على مدى يومين عقد لقاءات مثمرة للغاية على صعيد القطاعين العامّ والخاصّ.

ولفت إلى فرص استثمارية مهمة في القارة الإفريقية في شتى المجالات، مثل الصناعة والنقل والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والسياحة الطبية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، أن نحو 3 آلاف رجل أعمال شاركوا في المنتدى، بينهم نحو 1600 من 45 دولة إفريقية، والبقية من تركيا، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 34 دولة إفريقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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