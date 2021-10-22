قال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، إنه يرغب في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى اعتزاله، لكن مستقبله في ملعب آنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاماً لشبكة سكاي سبورتس: "أودّ البقاء (في ليفربول) حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول كثير عن ذلك؛ الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، لا عليّ. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضدّ ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وأكد أن "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية، دعونا نرَ ما سيحدث في المستقبل".

ويحلّ ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، يوم الأحد ضيفاً على مانشستر يونايتد الذي يحتلّ المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني مباريات.