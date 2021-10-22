سياسة
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"الأمر ليس بيدي".. صلاح يعلّق على مستقبله بنادي ليفربول
قال اللاعب المصري محمد صلاح لشبكة سكاي سبورتس إنه يودّ البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرته الكروية في نادي ليفربول، مضيفاً: "لكن لا يمكنني قول كثير عن ذلك؛ الأمر ليس بيدي".
"الأمر ليس بيدي".. صلاح يعلّق على مستقبله بنادي ليفربول
#IDR02 : Football: UEFA Champions League - 1st round day 3/D1 / AFP
22 أكتوبر 2021

قال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، إنه يرغب في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى اعتزاله، لكن مستقبله في ملعب آنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاماً لشبكة سكاي سبورتس: "أودّ البقاء (في ليفربول) حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول كثير عن ذلك؛ الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، لا عليّ. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضدّ ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وأكد أن "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية، دعونا نرَ ما سيحدث في المستقبل".

ويحلّ ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، يوم الأحد ضيفاً على مانشستر يونايتد الذي يحتلّ المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني مباريات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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