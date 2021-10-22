سياسة
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مصرف تركي: سنستخدم حقوقنا القانونية كافة للطعن على قرار محكمة نيويورك
كشف مصرف "خلق بنك" التركي أنه سيستخدم حقوقه القانونية كافة للطعن على قرار محكمة الاستئناف الثانية في ولاية نيويورك الأمريكية.
مصرف تركي: سنستخدم حقوقنا القانونية كافة للطعن على قرار محكمة نيويورك
مصرف "خلق بنك" التركي يقول إنه سيستخدم حقوقه القانونية كافة للطعن على قرار محكمة الاستئناف الثانية في ولاية نيويورك الأمريكية / Reuters
22 أكتوبر 2021

قال مصرف "خلق بنك" التركي، إنه سيستخدم حقوقه القانونية كافة للطعن على قرار محكمة الاستئناف الثانية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأوضح البنك في بيان الجمعة، أن محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك رفضت الطعن الذي تَقدَّم به البنك بشأن القضية الجارية بحقّه، وفقاً لقانون "حصانة الدولة الأجنبية".

وأكد أنه سيستخدم حقوقه القانونية كافة لنقض قرار المحكمة المذكور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، رفع الادّعاء العامّ بالمنطقة الجنوبية لنيويورك دعوى قضائية ضد المصرف لاتهامه بـ"خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

بيان الادعاء العامّ أسند 6 تهم مختلفة إلى المصرف التركي، مشدداً على ضرورة دفاع البنك عن نفسه ضد هذه الاتهامات.

وزعمت لائحة الاتهام أن المصرف التركي "تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية"، مشدداً على ضرورة الردّ على هذه المزاعم في محكمة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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