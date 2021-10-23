سياسة
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تونس.. تَعرَّف تفاصيل فرض جواز تلقيح كورونا على المواطنين والزائرين
فرضت السلطات التونسية جواز تطعيم/تلقيح ضد فيروس كورونا على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس، حسب ما جاء في مرسوم رئاسي الجمعة.
تونس.. تَعرَّف تفاصيل فرض جواز تلقيح كورونا على المواطنين والزائرين
قالت وزارة الصحة التونسية إن أكثر من 4.2 مليون تونسي من أصل 11.6 مليون مقيم بالبلاد أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19 / Reuters
23 أكتوبر 2021

أفاد مرسوم رئاسي الجمعة بأن السلطات التونسية قررت فرض جواز تطعيم/تلقيح ضد فيروس كورونا على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس.

وطبقاً للمرسوم سيتعين على كل من المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة. وقال إن الجواز سيكون أيضاً إلزامياً لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

وأفاد المرسوم بأنه سيجري تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

وسيكون جواز التطعيم أيضاً وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازاً لكل شخص يتلقى التطعيم. ومن المقرر منحه أيضاً للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التطعيم عند الوصول.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن أكثر من 4.2 مليون تونسي من أصل 11.6 مليون مقيم بالبلاد أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19.

ورفعت تونس الشهر الماضي حظر التجول الليلي بالكامل بعد نحو عام من فرضه، وذلك مع انحسار وتيرة تفشي الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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